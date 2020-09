"Babası yorulmasın" diye sosyal medyadaki videoları izleyerek traktör yaptı Pancar motoruna bağlanan otomatik şanzımanla bin 500 liraya mal olan traktör 2 ton yük taşıyabiliyor

Gümüşhaneli 29 yaşındaki imam köy işlerini yapan babasına traktör alamayınca sosyal medyadaki videoları izleyerek kendi imkanları ile çıkma parçalarla mini bir traktör yaptı.

Merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyünden olan 2 çocuk babası İbrahim Nar, 7 yıldır sürdürdüğü imamlık görevine Yeniyol köyünde devam ediyor. Köyde yaşayan babası ise işlerinde yük taşımada ahırında beslediği atıyla yapıyor.

Babasının sürekli atla birlikte çalışarak yorulmasını engellemek için traktör almak isteyen fakat pahalı olunca bundan vazgeçerek kendisi yapmak üzere harekete geçen genç imam kafasında projesini çizdikten sonra youtube’da bulunan videoları da izleyerek traktörü yapmaya başladı. Traktörün şasesini oluşturduktan sonra pancar motoru alan Nar, motora Ankara’dan özel siparişle otomatik şanzıman taktı. Daha sonra sanayi sitesinden çıkma TOFAŞ araçlarının şanzıman ve diferansiyelini traktörüne monte eden Nar, en fazla 30 kilometre hıza ulaşacak şekilde dizayn ettiği traktörüne römork aldı, kendi imkanlarıyla pulluk ve tırmık yaptı.



“Babam başta beğenmedi ama şimdi her işi bununla yapıyor”

Yaz başında 2 aylık uğraşla yaptığı traktörünü yaz boyunca babasının bağ bahçe işlerinde kullandığını, römorkunda yük taşıdığını kaydeden Nar, “Bütün işçiliğini, şasesini kendim yaptım. Hazır olarak sadece motor, şanzımanlar ve diferansiyel var. Freni disk fren yaptım mafsala. Bir hidrolik bu aracı durduruyor. 2 çeker bir araç. Babam bindi, beğendi. Babam ilk başta beğenmedi ama biraz yük taşıyınca ondan sonra beğendi” dedi.

Yaptığı traktörle babasının yaz başından beri odun, ot, taş, kum taşıdığını ve traktörün yaklaşık 1,52 tonu rahat taşıdığını belirten Nar, herhangi bir teknik bilgisi ve bu konuda eğitimi olmadığını, ayrıca bu konuyla ilgili birisinin yanında da çalışmadığını söyledi. Nar, “Babamın bir atı var. Durmadan atla odun taşıyor, bağ bostan sürüyor. Baktık bu işler biraz zor. Dedik bir traktör alalım. O da biraz pahalı olunca kendim tasarlayıp yapmaya başladım. Aklımda nasıl bir şey yapacağımı oluşturdum. Biraz da sosyal medyadan yardım alarak, izleyerek böyle bir girişime başladık. Parçalarını yavaş yavaş topladım. Arabalardan çıkan hurda malzeme zaten. Motorunu, şanzımanını, diferansiyelini sanayiden aldım” şeklinde konuştu.



“Şimdi at yerine 8,5 beygirlik bu traktörü kullanıyoruz”

Aracın motorunun 8,5 beygir gücündeki iple çalıştırılan “pancar motoru” olduğunu dile getiren Nar, “Motorun hemen bitişiğine Ankara’dan sipariş verdiğimiz özel yapım otomatik şanzımanı yerleştirdik. Bu traktörde debriyaj yok. Hem otomatik hem vitesli bir araç. Biz kendimiz tasarladık bunu. Arkasında TOFAŞ şanzımanı ve TOFAŞ arabaların diferansiyeli var. Arka lastiklerdeki jantlar at arabasının, ön lastikler skoter lastikleri. Toparlayarak bunu yapmayı başardık. Yaz başında yaklaşık 2 ay sürdü yapmamız. Şimdi at yerine bunu kullanıyoruz. Bin 500 liraya mal ettim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.