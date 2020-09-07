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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin 331 metrede arkadaşlarını andılar

İHA

3 bin 331 metrede arkadaşlarını andılar

Geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Gümüşhane spor camiasının önde gelen isimlerinden Muharrem Ateş, yıllarca arkadaşlarıyla birlikte çıktığı 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa Zirvesinde anıldı.
Kayaktan dağcılığa, bilek güreşinden bilardoya kadar birçok spor branşında spor yapan, sporcu yetiştiren, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceleri olan Ateş anısına Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün Yılanlı yaylasından başlayan zorlu programda sporcular 6 kilometre uzaklıktaki zirveye oldukça dik yamaçları, kayalıkları aşarak 4 saatte ulaşabildi.
Geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlanan 50 yaşındaki Ateş için yıllarca birlikte zirve yaptıkları Gümüşhane’nin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa Zirvesine tırmanan sporcular burada Kur’an Kerim okudu, dua etti.
Duygusal anların yaşandığı etkinlikte 25 sporcu zirve yaparken, 3 bin 331 metrede bulunan zirve defteri imzalandı, daha önceki tırmanışlarda merhum sporcu Muharrem Ateş’in yazdığı kısımlar okundu.
Gümüşhane’nin en yüksek noktasında “Ne bu dağlar ne de biz seni unutmayacağız” pankartı açan sporcular daha sonra aynı rotadan Yıldız gölleri ve Üç Göller göllerine selam vererek başladıkları noktada programlarını tamamladı.
Programda konuşan GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Yıllardır bu dağlarda beraber yürüdüğümüz, beraber zirve yaptığımız arkadaşımız Muharrem Ateş anısına bu zirve tırmanışını düzenledik. Arkadaşımızı geçen hafta defnetmiştik. Kentin en yüksek noktası olan Abdalmusa’ya zirve tırmanışı yaptık. Katılım çok fazla ilgi gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün ahde vefayı gördük dağcı kardeşlerimizden. Ne bu dağlar ne de biz seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.
Zirve yapan sporculardan Demek Bayraktar ise “Çok duygusalız bugün. Muharrem arkadaşımızın anısına yürümüş olmak ayrıca hislendirdi bizi. Abdalmusa’ya çıkış zor oldu ama arkadaşımız için her türlü zorluğa katlandık. Onun yokluğunda çok etkilendik. Nur içinde yatsın, rahmet olsun inşallah” diye konuştu.

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