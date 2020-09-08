Dev maskeyle Korona virüse dikkat çektiler

Gümüşhane Gençlik Merkezi üyesi gençler yeni tip Korona virüs (Covid19) hastalığı salgınına dikkat çekmek için hazırladıkları devasa maskeyle caddede yürüdü, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Gümüşhane Gençlik Merkezi, yeni tip Korona virüs hastalığı salgınına dikkat çekmek için ilginç bir etkinlik düzenledi.

Gönüllü gençler ve Gençlik Merkezi görevlileri bir araya gelerek maske şeklinde hazırladıkları dev pankart ve ellerinde maskemesafetemizliğin önemini anlatan dövizlerle caddelerde yürüyüş yaptı.

Ali Beyler caddesinden Fatih Parkına kadar yürüyen gençler Covid19 salgınına karşı sosyal bilincin artması için salı pazarının da kurulduğu kalabalık alanda dikkat çekti, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Etkinliğin ardından Fatih Parkı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, ülkede son dönemde Kovid19 vakalarında artış yaşandığını belirterek, “Covid19 vakalarına dikkat çekmek amacıyla gönüllü gençlerimizle pankart maske yaparak temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek istedik. Farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptık. Gümüşhane'nin çeşitli sokaklarında gezerek tedbirlerin önemine vurgu yaptık” dedi.

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