Gümüşhanespor, 11 futbolcusunun sözleşmesini uzattı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-Misli.com 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, 11 futbolcusunun sözleşmelerini yeniledi.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp yöneticisi Yunus Emre Şeker katıldı. Transfer yasağı bulunan Karadeniz ekibi, iç transferde; Raif Gündoğdu, Muharrem Efe, Tekin Adar, Sancar Yıldırım, Burak Demireğen, Recep Oğuz, İlke Tankul, Batuhan Aygün, Hasan Kaşıkara, Tugay Adamcıl ve Denizhan Uçak ile 1 yılık yeni sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-09-11 12:35:37
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