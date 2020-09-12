Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı, adliyede



Sinan UÇARUğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon´da saklandığı hücre evinde gözaltına alınan FETÖ´nün mahrem imamı Nurullah Ç. (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve 'Gümüşhane mahrem imamı' olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan Nurullah Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenledi. Operasyonda Nurullah Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Ç.´nin daha önce Gümüşhane´de bir okulda idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.

HÜCRE EVLERİNDE SAKLANMIŞ

5 yıldır bölgedeki hücre evlerinde saklandığı ve dışarı çıkmadığı saptanan Nurullah Ç., Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgusunda örgütle bağlantısının detaylarını anlatıp, hücre evleriyle ilgili bilgiler vermesi üzerine soruşturma genişletilirken, işlemleri tamamlanan Nurullah Ç., adliyeye sevk edildiDHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Fatih TURAN

2020-09-12 15:00:15



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