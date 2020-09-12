5 yıldır aranan FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

Trabzon'da saklandığını örgüt evinde yakalanan ve hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan FETÖ/PDY Gümüşhane yapılanmasında mahrem imamı olan N.Ç. tutuklandı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde saklandığı örgüt evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında "mahrem imamı" olan N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ByLock kullanıcısı da olan N.Ç. savcılıkta sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.