5 yıldır aranan FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

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Trabzon'da saklandığını örgüt evinde yakalanan ve hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan FETÖ/PDY Gümüşhane yapılanmasında mahrem imamı olan N.Ç. tutuklandı.



Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde saklandığı örgüt evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında "mahrem imamı" olan N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ByLock kullanıcısı da olan N.Ç. savcılıkta sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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