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Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü

DHA

Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü


Uğur AYDIN/TORUL (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Torul ilçesi kırsalında kuşburnu toplayan Mevlüde (56) ve kızı Buse Nur Urhan (20), yıldırım düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.
Olay, dün, Torul ilçesi Günay köyü, Körgöze mevkisinde meydana geldi. Trabzon'da oturan ve memleketi Gümüşhane´ye gelen Mevlüde ve kızı Buse Nur Urhan, komşularıyla kuşburnu toplamak için köylerindeki kırsal alana gitti. Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü. Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden anne ve kızının hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Torul Uğur AYDIN
2020-09-13 10:53:37

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