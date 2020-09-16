Gümüşhane’de yeni Korona virüs tedbirleri açıklandı Bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Fatih Parkı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edildi

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesini yasakladı, 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirdi, caddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasakladı.

Gümüşhane Valiliği’nin web sitesinden yapılan duyuruda koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.

Gelinen aşamada başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, vatandaşların yoğun olarak bulundukları bazı caddelerde, kaldırımlarda, kıraathane, kahvehaneler, çay ocakları gibi işyerlerinin önlerine sehba, masa, tabure, sandalye koymak suretiyle toplu halde oturarak, çay ve sigara içmek suretiyle maske ve mesafe kuralını ihlal ederek diğer vatandaşlarımıza virüsün bulaşma riskini artırdıkları değerlendirildiğinden Covid19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak amacıyla, pandemi dönemi boyunca il genelinde bulunan kıraathane, kahvehane ve çay ocakları gibi işyerlerinin, iş yeri dışına kaldırım, yol, boş alan gibi oturmak amacıyla masa, sehpa, tabure, sandalye konulmasının, çay servis yapılması 18 Eylül 2020 tarihinden itibaren yasaklandı.

Toplantıda 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.0020.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilirken, bu süre içerisinde dışarı çıkan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları salgından korumak, daha sağlıklı bir ortamda olmalarını sağlamak amacıyla il merkezinde bulunan Fatih Parkının 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara tahsis edilmesine, 65 yaş altı vatandaşların bu alanı kullanmamalarına karar verildi.



Caddelerde ve çay ocakları önünde sigara içmek yasaklandı

Kararla ayrıca sigara içme esnasında maskelerin indirilmesi ve sigara dumanının üflenmesi nedeniyle diğer vatandaşlara virüsün bulaşma riskinin artması nedenleriyle il merkezinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanında kısıtlanan bu alanlardaki kahvehane ve çay ocaklarının önlerindeki sigara içilebilir açık alanlar dahil Covid19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca 18 Eylül 020 tarihinden itibaren sigara içmek yasaklandı.

Tüm bu kararlar hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması noktasında alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195.maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı duyuruldu.

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