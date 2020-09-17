Gümüşhanespor'da iç transferde 2 imza

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, orta saha oyuncusu Mert Çakar ve kalecisi Cengiz Biçer ile sözleşme yeniledi.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp yöneticisi Yunus Emre Şeker ile orta saha oyuncusu Mert Çakar ve kaleci Cengiz Biçer katıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Çakar ile 1 yıllık, Biçer ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-09-17 11:52:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.