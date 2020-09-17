Gümüşhanespor'da iç transferde 2 imza

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Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, orta saha oyuncusu Mert Çakar ve kalecisi Cengiz Biçer ile sözleşme yeniledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp yöneticisi Yunus Emre Şeker ile orta saha oyuncusu Mert Çakar ve kaleci Cengiz Biçer katıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Çakar ile 1 yıllık, Biçer ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-09-17 11:52:09



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