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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane Valisinden misafirliğe gitmeyin ve gün yapmayın çağrısı

İHA

Gümüşhane Valisinden misafirliğe gitmeyin ve gün yapmayın çağrısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehir merkezinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde yaşayan vatandaşlardan bir süre misafirliğe gitmemelerini, kadınlardan da gün programları yapmamalarını istedi, cenazelere dikkat çekti.
Vali Taşbilek, kentte görev yapan gazetecilere yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını tedbirleri ve sürecin değerlendirmesini yaptı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda sürecin başından bugüne kadar Gümüşhane'de yaşananlardan bahseden Vali Taşbilek, başlarda 7 olan ölüm sayısının bugün 40'ın üzerine çıktığını, dünyada ve Türkiye'deki artış trendinin Gümüşhane'yi de etkilediğini söyledi.

“Bir aylık misafirlik ilişkimizi askıya almamız bizim ilimizi, ülkemizin diğer yerlerini bu hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracak”
Amaçlarının bu zinciri kırmak olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Gümüşhane'de yaşayan her vatandaşımıza sesleniyorum. Allah aşkına bu süreçte Gümüşhane’de il merkezi, ilçeler, beldeler, köylerde yaşayan her vatandaşımız komşuluk ilişkilerini biraz seyreltsin, birbirimize gidip gelmeyelim. Misafirlik olgusunu sıfırlayalım. Belki bir aylık misafirlik ilişkimizi askıya almamız bizim ilimizi, ülkemizin diğer yerlerini bu hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracak. Değerli hemşerilerimiz bu bir aylık süreçte birbirlerine gidip gelmeyi keserlerse hastalığın yayılımını durdurmak açısından çok önemli olacak. Taziyeleri bu sürede askıya alarak telefonla taziyeyi gerçekleştirelim. Birbirimize gidip gelmeyi kesersek hem kendimize hem sevdiklerimize en büyük katkımız olacak. Misafirlik ilişkilerimizin askıya alınması, birbirimize gidip gelmenin kesilmesi belkide şu süre içerisinde kem kendimize hem de sevdiklerimize en büyük katkımız, sorumluluğumuz olacak. Bunun örneklerini Gümüşhane’nin her noktasında yaşadık.”

“Cenazelerde herkes aynı kürekle toprak atmak için birbiriyle yarışıyor”
Yeni normalden sonraki ilk patlamanın misafirlikle, gün programlarıyla olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, cenazelere de dikkat çekerek, “Cenazeleri defnederken hepimiz bir kürek toprak atıyoruz ama o kürek herkesin elinden geçiyor. O cenazeye bir kovidli geldiyse 50 adamın eline o kürek değiyor” diye konuştu.

“Günler, altın günleri gibi etkinlere de hanım kardeşlerimiz bir süre ara versin”
Türk toplumunun batı toplumları gibi tek yaşamadığını kaydeden Vali Taşbilek, “Batı toplumları gibi değiliz, tek yaşamıyoruz biz. Günler, altın günleri gibi etkinlere de hanım kardeşlerimiz bir süre ara versin. Bu süreci hep birlikte atlatalım. Bu mücadeleyi en büyük omuzu veren insanlarda bu evlerdeki insanlar olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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