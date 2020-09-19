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Gümüşhane'den ilk teneffüste öğrencilere 'pestil' ikramı

DHA

Gümüşhane'den ilk teneffüste öğrencilere 'pestil' ikramı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)TÜRKİYE'de, okullarda pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin ilk teneffüsünde tüketilmek üzere Gümüşhane'den pestil ikramı geldi. Kentte hazırlanan 1 tona yakın pestil, 81 ilde dağıtılmak üzere yola çıkarıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mart ayında, çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönünde yaptığı paylaşımına, Gümüşhane'den pestil dağıtımı ile destek geldi. Kentte üretim yapan bir firma, 1 tona yakın pestili 81 ilde dağıtılmak üzere yola çıkardı. Pestiller 81 ilde milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek.
'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK'
Büyükbayraktar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un mart ayında sosyal medya paylaşımına kayıtsız kalmayarak ilk teneffüs zilinde öğrencilere pestil sözü verdiklerini hatırlattı. Özdemir, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk başlatmış olduğu ilk teneffüs zili 40 dakika kampanyasına biz destek olalım dedik. İlk teneffüs ziliyle birlikte 81 ilde çocuklarımız ürünlerimizi tadacak. Bağışıklık sistemleri güçlenmelerine ve enerji toplamalarına vesile olmayı diledik. Çorbada tuzumuz olsun istedik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-09-19 08:35:18

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