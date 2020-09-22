Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak

Gümüşhane’de köylerde internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurulacak.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgınıyla mücadelenin en üst seviyede olduğu bugünlerde evinde interneti veya bilgisayarı olmayan öğrenciler için il genelinde oluşturulan 66 adet EBA Destek noktasına ek olarak köylerde de mini EBA destek noktası oluşturulacak.

Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köy muhtarıyla bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Şube Müdürleri Murat Eskicioğlu, İlyas Günay, Selahattin Yüzgeç ve internet erişimi olmayan köylerin muhtarları katıldı.



“Köylerde yaşayan çocuklarımızı eğitimden uzak bırakamayız”

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, “Açık okulumuzun bulunmadığı köylerde yaşayan çocuklarımızı eğitimden uzak bırakamayız. Kırsal kesimde yaşayan, interneti veya bilgisayarı olmayan öğrencilerimizi uzaktan eğitim sistemine dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü yarın hepsi aynı sınava girecek. Şehirdeki öğrencilerimiz bu sisteme dahil olurken, canlı eğitimlere katılırken, köylerimizde olan çocuklarınız evlatlarımız neden bundan mahrum kalsın. İmkanları olan var olmayanlar var. Bizim de amacımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile EBA destek noktaları adı altında bu işi uygulayacağız. Muhtarlarımız olarak sizlerin de çok ciddi bir destek vermesi lazım, onu bekliyoruz. Altyapısını sağlayacağız. Hep birlikte inşallah bu çocuklarımızı da sisteme dahil edip kaliteli bir eğitim almalarını sağlayacağız” dedi.



“Gümüşhane genelinde oluşturulan 66 adet EBA Destek Noktası öğrencilerimize sunulmuştur”

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da Covid19 salgını sebebiyle Türkiye’de eğitim öğretim faaliyetlerinin EBA TV, EBA Canlı dersler ve EBA Destek noktaları gibi farklı çözümler ile devam ettiğini belirterek, “Ülkece yaşadığımız bu zorlu süreçte okullarımızdan uzak kalan öğrencilerimizi eğitimin içinde tutabilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bakanlığımız öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de EBA Destek noktaları oluşturulmuştur. Evinde interneti veya bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için Gümüşhane genelinde oluşturulan 66 adet EBA Destek Noktası öğrencilerimize sunulmuştur. Merkez ilçemizde yaptığımız ön çalışmada açık okulumuzun bulunmadığı toplam 56 köyümüze Mini EBA destek noktaları oluşturuyoruz. EBA destek noktalarımız için internet ve bilgisayarlar muhtarlarımıza temin edilecek tutanak karşılığında muhtarlarımıza zimmetlenecektir. Salgın sona erip yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından teslim edilen malzemeler tekrar geri alınacak. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı eğitim içinde tutabilmek için uygulamaya aldığımız EBA Destek noktasında başarılı olabilmemiz için değerli muhtarlarımızdan desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

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