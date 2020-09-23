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Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Taşbilek, Şiran ilçesinde denetlemeye katıldı

İHA

Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Taşbilek, Şiran ilçesinde denetlemeye katıldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Şiran ilçe merkezinde geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki çay ocakları, marketler, şarküteriler, taksiler, kasaplar diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.

“Maske için teşekkür ediyorum, mesafeye biraz daha dikkat edelim”
Denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, özellikle maske konusundaki duyarlılıkları için vatandaşlara teşekkür ederek, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifleri çerçevesinde ülkemizin her yanında olduğu gibi ilimizde de denetim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bu bağlamda Şiran ilçemizin bugünkü denetimi ekiplerimizle yaptık. Şiran Kaymakamımız, Şiran Belediye Başkanımız, Gümüşhane Belediye Başkanımız, Esnaf Odaları Birliği Başkanımız, Emniyet, Jandarmamız bütün birimlerimiz ile denetimleri icra ettik. Vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Maskemiz tamam mesafe noktasında biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Daha duyarlı olmak zorundayız. Bunu da özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Mesafemizi de açtığımız müddetçe pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirme gayretinde olacağız. İnsanlarımız bu konuda duyarlı. Bu duyarlılıktan dolayı da teşekkür ederim” dedi.

“Gençler dikkat ederse büyüklerimizi de daha iyi şekilde koruyabiliriz”
Ziyaretleri sırasında gençlerden özellikle dikkatli olmalarını isteyen Vali Taşbilek, bunun nedenini de şu sözlerle açıkladı: “Gençlerin dünyaya bakış açıları daha geniş olmak zorunda. Bu hastalığın ilimize, ilçemize ülkemize, dünyaya verdiği zararlar ortada. Gençlerimizin duyarlılığı ile birlikte biz bu sıkıntıları daha çabuk atlatacağız. Gençlerimizin taşıyıcılık özelliği biraz daha fazla. Onlar attıkları her adımda iki defa düşünmek zorundalar. Çünkü kendilerinde olmasa bile, daha az etkilenseler bile diğer vatandaşlarımız özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, hastalığın olumsuz etkilerini yaşamasından daha çok etkilendiği biliyorlar. Taşıyıcılıkla onlara zarar verebiliyorlar. Bu bağlamda söylüyorum: Çok dikkat etmeleri lazım. Onlar bizim umudumuz, onlar bizim için önemli. Onlar dikkat ederse büyüklerimizi de daha iyi şekilde koruyabiliriz” diye konuştu.

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