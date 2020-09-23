Vali Taşbilek’ten ‘Aspir’ teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek’ten ‘Aspir’ teşekkürü

İHA

Vali Taşbilek’ten ‘Aspir’ teşekkürü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Şiran ilçesindeki temaslarının ardından Belediye Başkanı Mutlu Özel’i makamında ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle ilçede geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs denetimine katılan Vali Taşbilek, daha sonra Belediye Başkanı Mutlu Özel’i makamında ziyaret ederek ilçede yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.
Özellikle 20 yıldır ekilmeyen tarlalara ekilen ve hasadı halen devam eden “Aspir” bitkisi çalışmaları için Belediye Başkanı Mutlu Özel’e teşekkür eden Vali Taşbilek, “18 ay içerisinde süren hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla güzel bir uyum içerisinde hizmetlerinizin devamını diliyorum. Geçtiğimiz dönemde de çok güzel hizmetler vardı, şimdi de değerli başkanımız çok güzel hizmetler sunuyor. Allah razı olsun. Vatandaşa hizmet çok önemli. Halka hizmet Hakk’a hizmet felsefesi hepimiz için önemlidir. Bundan dolayı değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vali Taşbilek daha sonra Şiran Belediyesi tarafından kurulan Şiran Bel.1877 Tarım şirketi tarafından aspir bitkisinin ayıklanma ve yüklenme alanına giderek buradaki çalışmaları inceledi.
DOKAP destekleriyle alınan dev tarım makinelerini de inceleyen Vali Taşbilek, “Valiliğimizin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün, İl Özel İdaremizin, DOKA’nın, DOKAP’ın yönlendirmesi ve destekleriyle burada Belediyemiz aspirle ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Bunlar çok değerli sanayi bitkisi. Ordu’da bir firma yağa dönüştürecek bunu. Katma değerli bir ürün” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Taşbilek, Şiran ilçesinde denetlemeye katıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali ...
Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak
Demiryolu projesine ‘Deprem’ uyarısı Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu projesinin Rize güzergahına kaydırıldığı iddialarına tepki geldi Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nafiz Maden: “Rize hattı Bayburt havzasından geçeceği için jeoteknik açıdan güvensiz bir bölge” “Deprem riskine en uygun güzergah Gümüşhane güzergahıdır”
YEREL HABERLER Demiryolu projesine ‘Deprem’ ...
Gümüşhanespor´un yeni başkanı Vahit Olgun oldu
YEREL HABERLER Gümüşhanespor´un yeni başkanı Vahit Olgun oldu
Gümüşhanespor’un yeni başkanı Vahit Olgun oldu
YEREL HABERLER Gümüşhanespor’un yeni başkanı Vahit Olgun oldu
Daldan kavanoza kuşburnunun hikayesi Gümüşhane’de dikenli dallardan toplanan kuşburnular köylerde yorucu bir çalışmanın ardından marmelat olarak kavanozlara giriyor Koronavirüs salgını nedeniyle bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini olan kuşburnu yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Daldan kavanoza kuşburnunun hikayesi Gümüşhane’de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X