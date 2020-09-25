Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı

DHA

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı


Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor.  Tünel inşaatının yüzde 74´ü tamamlanırken, ışığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı.
TrabzonGümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. 21,4 kilometresi tamamlanan Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 74´ü tamamlanan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünelde ışığın görünmesine ise 7,6 kilometre kaldı.
40 DAKİKA KISALACAK
Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel.
'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'
Yeni Zigana Geçidi´nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Çalışmalar 24 saat devam etmekte. Bölge ve Gümüşhane için çok önemli bir proje olan Zigana Geçidi projesinin yüzde 74´ü tamamlanmış durumda. Bu projeyi ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve yüklenici firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
'BİZE ÇOK FAYDASI OLACAK'
Yeni Zigana Geçidi´nin açılmasını Gümüşhaneli vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Mevcut yolun tehlikelerle dolu olduğunu ve yeni yapılacak tünel ile birlikte daha güvenli seyahat yapılacağını söyleyen Vural Öz, "İnşallah bir an önce biter. Daha güvenli bir yol olacak, Gümüşhane´den Trabzon´a alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bu vesile ile yol daha da kısalacak ve bize çok faydası olacak" ifadelerini kullandı.
Yolun kısalması ile birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirten Bedirhan Yağlıdere de tünelin yakın zamanda açılmasını temenni ettiğini ifade etti. Yağlıdere, "Yeni yapılan Zigana Tüneli projesi çok iyi düşünülmüş. İşimiz gereği sürekli Trabzon´a gidip geldiğimiz için yeni yapılan tünelle birlikte hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edeceğiz. Yakın zamanda açılmasını temenni ediyoruz" dedi.
Gümüşhane ve Trabzon arasındaki mesafenin 45 dakikaya ineceğini söyleyen Şerafettin Alemdar ise "Tünelin yapılması çok iyi olacak, 1 buçuk saatte gittiğimiz Trabzon´a 45 dakikada gidebileceğiz. Canımız istediği zaman gidip gelebiliriz, çok iyi olur. 4 gözle açılmasını bekliyoruz. Kış aylarında Zigana yolunda çok zorlanıyoruz, tünel açıldığı zaman hiçbir zorluk çekmeyeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN
2020-09-25 07:13:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile kamyonet tünel içinde çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet tünel içinde çarpıştı: 3 yaralı
Gümüşhane’de vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirlerinden memnun
YEREL HABERLER Gümüşhane’de vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirlerinden ...
Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Vali Taşbilek’ten ‘Aspir’ teşekkürü
YEREL HABERLER Vali Taşbilek’ten ‘Aspir’ teşekkürü
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Taşbilek, Şiran ilçesinde denetlemeye katıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X