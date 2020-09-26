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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - İnegölspor: 0

İHA

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - İnegölspor: 0

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grup'un 2. haftasında Gümüşhanespor, sahasında İnegölspor’u 10 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Yiğit Peşin xx, Cengizhan Öztürk xx, Osman Baruk xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Tekin Adar xx (Raif Gündoğdu dk. 62 xx), Azmi Toprak Gürer xx (Ökkeş Bektaş dk. 75 xx), Burak Demireğen xx, Mert Çakar xx (Osman Can Kömürcü dk. 84 ?), Sancar Yıldırım xx, Batuhan İhsan Uçan xx (Recep Oğuz dk. 84 ?), Emre Kömürcü xx, İlke Tankul xx
İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Gökhan Kurumuş x, Metin Yüksel xx, Ahmet Hakan Şahin x, Erdi Can Şehit x, (Emir Özsoy dk. 46 x), Selimcan Temel xx, Abdulkadir Kuzey xx (Selim Can İnci dk. 86 ?), Erdem Seçgin x (Ali Aydemir dk. 60 x), Caner Solmaz xx, Ogün Çalışkan xx (Fatih Üge dk. 90 ?), Fatih Çiplak
Gol: Raif Gündoğdu (dk. 90) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Tuğay Adamcıl, (Gümüşhanespor) Caner Solmaz, Gökhan Kurumuş, Ali Aydemir (İnegölspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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