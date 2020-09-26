Gümüşhanespor - İnegölspor: 1-0



Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA)STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Osman Baruk (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz (xx), Muharrem (xx), Tuğay (xx), Tekin (xx), (Dk. 62 Raif xx), Azmi (xx) (Dk. 75 Ökkeş x), Burak (xx), Mert (xx), (Dk. 84 Osman x), Sancar (x), Batuhan (xx), (Dk. 84 Recep (xx), Emre (xx), İlke (xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan (xx), Gökhan (xx), Metin (xx), Ahmet (xx), Erdi (xx), (Dk. 46 Emir xx), Selimcan (xx), Abdulkadir (xx), (Dk. 86 Selim), Erdem (xx) (Dk. 60 Ali xx), Caner (xx), Ogün (xx) (Dk. 90 Fatih), Fatih Çiplak (x)

GOL: Dk.90 Raif Gündoğdu (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Tuğay Adamcıl, (Gümüşhanespor) Caner Solmaz, Gökhan Kurumuş, Ali Aydemir (İnegölspor)Misli.com 2.lig, Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında sezonun ilk maçında İnegölspor'u 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

12'inci dakikada karşılaşmanın ilk ciddi atağı ev sahibi Gümüşhanespor´dan geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Batuhan İhsan Uçan´ın uzun pasında bir anda defansın arkasına sarkan Tekin Adar´ın bekletmeden sert vuruşunda top kaleci Gökhan Siverek´te kaldı.

67'inci dakikada konuk ekip İnegölspor mutlak gollük bir pozisyondan yararlanamadı. Bu dakikada orta sahadan Metin Yüksel´in uzun pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Ahmet Hakan Şahin, kaleci Cengiz Biçer´le karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye vurmak yerine boş pozisyondaki Abdulkadir Kuzey´e topu çıkardı. Abdulkadir Kuzey topu kontrol etmeyi deneyince konuk ekip mutlak bir golden oldu.

90'ıncı dakikada ev sahibi Gümüşhanespor´un golü geldi. Sol kanattan gelişen atakta Raif Gündoğdu kendi sürüklediği atakta çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, defansa da çarpan top kalecinin üzerinden ağlara gitti: 1-0.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-09-26 18:23:53



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