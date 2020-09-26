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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane MHP kongresi yapıldı

İHA

Gümüşhane MHP kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane 13.olağan il kongresi gerçekleşti. Kongrede mevcut başkan Nadim Aydın yeniden başkan seçildi.
Gümüş Otel bahçesinde yapılan kongreye katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Cumhur İttifakı'nı hedef alanların Türkiye'yi siyaseten bölüp parçalamak istediğini savunarak, Millet İttifakı'nı ve politikalarını eleştirdi.
Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensubu bazı MYK üyelerinin göz altına alındığını hatırlatan Aydın, “Demirtaş PKK'nın siyasi temsilcisidir. MHP bunu her yerde söylüyor. Ona af isteyenlerde bu suça ortaktır. HDP'ye şehitlerin hakkı hukuku dolayısıyla her zaman mesafeliyiz. Kendilerine yargı yoluyla mukavemette bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
“Dün derdest edilen bu Kobani olaylarında azmettirici ekibi almaya başladılar. İlk tepki nerden geldi? HDP'den önce CHP'den geldi farkında mısınız?” değerlendirmesinde bulunan Aydın, “Grup Başkanvekili hemen konuştu. Bunlar ne yapmışlar? Ya sana ne? Sen Mustafa Kemal'in siyasi emanetini taşıyorsun. Daha Mustafa Kemal'in Atatürk olduğunun farkında bile değiller. Utanmadan, sıkılmadan Ermenistan'a '1915 olaylarındaki acınızı paylaşıyoruz' diyen bir sivil toplum kuruluşundan da medet umuyorlar. Bunları boyayıp millete yutturuyorlar” diye konuştu.
MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli gibi Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) de eleştirilerde bulunan Aydın, “Adı Türk ama gayri Türk bir faaliyet içerisindeler. İnanın doktorlarımızla sağlık çalışanlarımızla ilgili herhangi bir öncelikleri söz konusu değil. Niye diyemiyorsun kahrolsun PKK. Her türlü terörü lanetliyorlarmış. Ama Ermenistan'a, Ermenistan Tabipler Birliğine mesaj geçiyorlar. Biz Afrin operasyonunu başlatıyoruz. Canımız yanmış oradan habire fitne fesat geliyor. Evlalarımızı kaybediyoruz. Bu bir savaş diyor. Bu bir sosyal rahatsızlık hastalıktır diyor. Kim diyor. TTB başkanı diyor. YPG'nin, PYD'nin temsilcilerine ödüller vermişler. Aynı kürsülerden beraber konuşmuşlar. Dışardaki müstemleke zihniyetindeki babalarıyla işbirliği halindeler. Bunları bozan bir MHP var. Allah korusun bu da bir fitneydi. Sağlık çalışanları yönetemiyorsunuz ölüyoruz deyip siyah kurdele bağlayacakmış. Elbette biz sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Onların tırnağına halel gelmemesi için her türlü fedakarlığı yaparız, yaptık. Bir gecede kanun çıkardık” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen kongrede seçime katılan delegelerin tamamının oyunu alan Nadim Aydın, tekrar il başkanlığına seçildi
Kongreye, MHP MYK üyeleri Musa Küçük, Akın Üstün ve İdris Aydın ile MHP'li belediye başkanları ve davetliler katıldı.
Kongre sonucunda Nadim Aydın başkanlığındaki MHP'nin yönetim kurulu üyeliğine Davut Kaban, Orhan Mazman, Temel Ağaç, Mete Kaya, Numan Çilenk, Nail Dabağ, Cengiz Çetin, Mahmut Bilal Özdener, Kübra Altınok, Fahrettin Aktürk, Murat Saran, Abdullah Pezük, Aziz Gedik, Ahmet Çelik, İsmail Durmuş, Abdulkadir Atalay, Ziya Yapar, Gülay Ayar, Fatih Sultan Mermer, Saffet Kurtarmış, Genel Merkez delegeleri ise Nadim Aydın, Şerafettin Kazancı, Temel Özcan ve Bekir Kumaş oldu.

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