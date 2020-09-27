Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde Bilgili mahallesi yol ayrımı kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenkaya mahallesinden yola çıkan Mehmet Duran Özkaya yönetimindeki 06 DV 8700 plakalı otomobil Örenkale Mahallesinden Şiran’a giden Osman Gayret yönetimindeki 69 AS 668 plakalı otomobille Bilgili mahallesi yol ayrımındaki kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler Özkaya ve Gayret ile 06 plakalı otomobilde bulunan Cafer ve Filgat Arzu, Meltem Arzu Özkaya, çocukları Barış Enes ve Muhammet Çağrı Özkaya ile 69 plakalı otomobilde bulunan Ogün Altun yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sürücü Mehmet Duran Özkaya Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

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