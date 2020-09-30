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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de rekortmen atıcılara malzeme desteği

İHA

Gümüşhane'de rekortmen atıcılara malzeme desteği

Gümüşhane’de milli sporcuların, Türkiye şampiyonlarının, rekortmenlerin ve uluslararası derecelere sahip sporcuların bulunduğu atıcılık sporunda kullanılan malzemeler Vali Kamuran Taşbilek’in destekleriyle yenilendi.
Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde uzun yıllardır havalı silahlar atıcılık branşında ulusal, uluslararası antrenman ve müsabakalarda kullanılan, sporcuların atış performanslarını yakından ilgilendiren atış ekipmanları Uluslararası Atıcılık Federasyonu ISSF’nin standartlarına göre modernize edildi.
Türkiye’de henüz müsabakalarda kullanılmamış ilk kez Gümüşhane’de kullanılacak olan 2 adet Walther LG 400 Monotec Electronic Tetikli Havalı Müsabaka Tüfeği, bir adet hız ölçer, bir adet Electronic Atış Eğitim Sistemi Scat, 4 takım canvas malzemeden üretilmiş atış elbisesi, 4 çift atış botu, 4 adet atış sehpası, 10 adet atış eldiveni ve 10 adet atış şapkası sporcuların hizmetine sunuldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, antrenör Coşkun Abiş ve sporcularla birlikte Vali Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.
Şampiyon sporculara malzemeleri dağıtan Vali Taşbilek, “Bu alanda ulusal, uluslararası dereceleri olan rekortmen milli sporcularımız var. Bizler de her zaman sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizde tek ve ilk defa kullanılacak olan havalı müsabaka tüfeklerimiz ve diğer ekipmanlarımızla birlikte sporcularımız ulusal ve uluslararası başarılarına devam edecekler. Artık sporcularımızdan dünya şampiyonluğu bekliyorum” dedi.
Gümüşhane’de spor altyapısının gelişmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini ifade eden Vali Taşbilek, “Gerek bugün dağıtımını yaptığımız malzemelerin temininde gerekse çocuklarımızın, gençlerimizin sporla dolu bir hayat tarzlarının oluşmasına vesile olan ve Türkiye'ye örnek olacak 35 adet semt sahasının ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakanlığımızın değerli yöneticilerine, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın değerli yöneticilerine ve ilimizde fedakarca görev yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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