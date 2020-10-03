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Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı

DHA

Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un trasnfer yasağı kaldırıldı.
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 milyon TL nakit ödeme yapılarak transfer yasağının kaldırıldığını kaydetti. Başkan Olgun paylaşımında, "Gümüşhanespor sevdalılarının beklediği anı yaşıyoruz. Tam 27 dosya. Puan silme tehdidini son ana kadar yaşadığımız, transfer tahtasının açılmasının çok zorlu olduğu bugün yaklaşık 1 milyon lira nakit ödeme yaparak transfer tahtasını açtığımızı duyuruyorum. İsmimizin ön plana çıkarıldığı günden bu ana kadar elimizden geleni yapacağımıza söz verdiğimiz Gümüşhanespor sevdalılarının gözü aydın olsun. Takımımıza yapacağımız birkaç takviye ile önümüzdeki haftalarda daha iddialı Gümüşhanespor'u izleteceğiz" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-10-03 10:05:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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