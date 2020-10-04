Örümcek Ormanları'nda sonbahar güzelliği



Uğur AYDINSinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA) GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla 'doğal ağaç müzesi'ni andıran, 2 bin 630 dekarlık 'tabiat koruma alanı' olarak tescilli Örümcek Ormanları, sonbaharla birlikte güz renklerine bürünmeye başladı. Örümcek Ormanları, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Yeşilköy köyünde 2 bin 630 dekar alanda bulunan ve 1998 yılında 'tabiatı koruma alanı´ ilan edilen Örümcek Ormanları, sonbaharın gelmesiyle birlikte sık dokusu ve oluşturduğu renk cümbüşü ile görsel güzellik oluşturuyor. Özellikle koronavirüs salgını döneminde nefes almak isteyenlerin de ilgisini çeken Örümcek Ormanları, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Avrupa, Kafkaslar ve Türkiye'de bulunan 420 yaş ve 70 metre ile en yüksek ve geniş çaplı köknar ile ladin ağaçlarını da bünyesinde barındıran bölge, tabiat anıtları, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile 'doğal ağaç müzesi'ni andırıyor. Örümcek Ormanları´na, sosyal medya paylaşımlarının ardından ilgi ise her geçen yıl artıyor.

`PANDEMİ SÜRECİNDE İLGİ ÇEKİYOR´

Pandemi döneminde vatandaşın Örümcek Ormanları´nı tercih ettiğini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı İsmail Çalık, "Örümcek Ormanları 1998 yılında koruma altına alınan bir bölge. Bölgenin hassasiyeti Türkiye´de hassas korunmaya muhtaç alanlardan biri. Özellikle pandemi sürecinde inzivaya çekilmek isteyen, rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Kalabalığa fazla girmek istemeyen vatandaşlar bu bölgenin hem doğal güzelliklerinden ve manzarasından yararlanabilir hem de farklı bir deneyim yaşayabilirler" dedi.

Örümcek Ormanları´nda bulunan anıt ağaçların Avrupa ve Kafkasya´nın en yüksek ağaçları olduğunu belirten Çalık, bölgedeki ağaçlara dair ölçümlerin uzun bir süre önce yapıldığını belirterek, yeniden ölçüm yapılması gerektiğini söyledi. Çalık, "Bölgede 8 tane anıt ağaç var. Anıt ağaçlar hem Avrupa hem de Kafkasya ve ülkemizde en yüksek ladin ve köknar ağaçları. Bu ağaçların ölçümleri uzun süre önce yapıldı, orman mühendislerinin tekrar bir ölçüm yapmalarında fayda var, güncelleme yapılması gerekebilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Uğur AYDIN-Sinan UÇAR

2020-10-04 11:12:25



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