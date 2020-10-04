Gümüşhanespor´da transfer atağı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor´da transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte 5 oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Karadeniz temsilcisi Gümüşhanespor, Süper Lig tecrübesi olan Sercan Kaya ile Musa Sinan Yılmazer, Galatasaray altyapısında yetişen ve Fenerbahçe´ye transfer Oben Saraçoğlu, tecrübeli kanat oyuncusu Osman Torun ile genç kaleci Soykan Apaydın´la prensip anlaşmasına vardı.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer yasağını kaldırdıktan sonra 5 yeni oyuncuyla anlaştıklarını söyledi. Başkan olgun, "Sercan Kaya, Musa Sinan Yılmazer, Oben Saraçoğlu, Osman Torun, Soykan Apaydın´a prensipte anlaşmış bulunmaktayız. Gümüşhanspor´umuza hayırlı olsun. Birlikte daha güçlüğüyüz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-10-04 13:41:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.