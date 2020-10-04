Gümüşhanespor´da transfer atağı

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor´da transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte 5 oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Karadeniz temsilcisi Gümüşhanespor, Süper Lig tecrübesi olan Sercan Kaya ile Musa Sinan Yılmazer, Galatasaray altyapısında yetişen ve Fenerbahçe´ye transfer Oben Saraçoğlu, tecrübeli kanat oyuncusu Osman Torun ile genç kaleci Soykan Apaydın´la prensip anlaşmasına vardı.
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer yasağını kaldırdıktan sonra 5 yeni oyuncuyla anlaştıklarını söyledi. Başkan olgun, "Sercan Kaya, Musa Sinan Yılmazer, Oben Saraçoğlu, Osman Torun, Soykan Apaydın´a prensipte anlaşmış bulunmaktayız. Gümüşhanspor´umuza hayırlı olsun. Birlikte daha güçlüğüyüz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-10-04 13:41:06
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