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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi Gümüşhane’de 2 gündür devam eden müsabakalar tamamlandı

İHA

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi Gümüşhane’de 2 gündür devam eden müsabakalar tamamlandı

Tüneller şehri Gümüşhane’de dün başlayan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası bugün yapılan 67 kilometrelik yol yarışıyla tamamlandı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Yıldız A, Yıldız B Yıldız Bayan, Genç Bayan, Büyük bayan kategorilerinde 34 Ekim tarihleri arasında koronavirüs kurallarına uygun şekilde Gümüşhane’de yapıldı.
Dün yapılan ‘zamana karşı’ etabının ardından bugün ise 67 kilometrelik ‘yol yarışı’ etabı 22 ilden 60 kulübe bağlı 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Fatih parkı önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerleyen yüzlerce bisikletli GümüşhaneTrabzon karayolunu takip ederek tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana dağı yamaçlarına kadar onlarca tüneli geçerek tekrar geri döndü.
Büyük Bayan kategorisinde 67 kilometrelik parkuru kat eden sporcular ortalama saate 36,75 kilometrelik hıza ulaşırken bu kategoride birinciliği 1 saat 49 dakika 33 saniye ile Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübünden Azize Bekar, ikinciliği 1 saat 49 dakika 27 saniye ile Bisan Bisiklet Spor Kulübünden Keziban Koyun, üçüncülüğü ise 1 saat 55 dakika 11 saniye ile Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübünden Çağla Şengör Danacıoğlu elde etti.
Yıldız A kategorisinde ise sporcular 67 kilometrelik parkurda ortalama 39,01 kilometre hız yaptı. Yarışma sonucunda birinciliği Çatalhüyük kulübünden Ramazan Yılmaz, ikinciliği Mersin Gençlik ve Spor Kulübünden Ali Turalar, üçüncülüğü Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden Davut Duman elde etti.
Yıldız B erkekler kategorisinde Pamukkale Gençlik Spor Kulübünden Sait Mirza Erken, Genç Bayanlar kategorisinde İzmir Gençlik Kulübünden Beste Hepkaradeniz, Yıldız Bayanlar kategorisinde ise Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübünden Rabiye Aliosman birinci oldu.
Şampiyonaya katılan takımlardan Yıldız B kategorisinde Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç Bayanlarda Mosso Ege Pedal, Yıldız Bayan kategorisinde Gaziantep Belediye Spor kulüpleri birinci oldu.
Yarışmada dereceye giren sporcu ve kulüplere madalya ve kupaları Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve diğer yetkililer tarafından verildi.
Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir kentte bulunmanın sevinci içinde olduğunu belirterek, Covid19 önlemleri alınarak sporcuların heyecanla yarıştığını söyledi.

“Gümüşhane’de bir de dağ bisikleti şampiyonası yapmayı planlıyoruz”
Sporcuların şampiyonanın son gününde Zigana dağının güzel manzarasında 67 kilometrelik parkuru kat ettiklerini ifade eden Küçükbakırcı, “Burada faaliyetlerimiz yönünden eksik kalmışız. Gümüşhane’de bir de dağ bisikleti şampiyonası yapmayı planlıyoruz. Dün zamana karşı yarışan sporcularımız bugün ise yol yarışıyla şampiyonayı tamamladı. Kazanan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

“En iyi şekilde 9 ay boyunca çalıştık ve başardık”
Müsabakalarda birinci olan geçen yılın Türkiye şampiyonu Ramazan Yılmaz, “9 ay süren bu çalışmamızın ardından Covid19 yüzünden son ana kadar yarışlara gelemiyorduk. Dün de şampiyon olmuştum bugün de şampiyon olmayı başardım. Parkur çok güzeldi. Yokuşları da vardı. En iyi şekilde 9 ay boyunca çalıştık ve başardık. Eğer bu yarışı alamasaydım çok üzülürdüm. Her şey için teşekkür ederiz” dedi.
Müsabakayı çok sayıda tüneli geçerek tamamlayan sporcular uzun parkuru tamamlamanın verdiği yorgunlukla kaldırımlara uzanarak dinlenirken, yarış başlangıcında bir sokak köpeğinin sporcuların yanından ayrılmaması ve başlangıçta onları takip etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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