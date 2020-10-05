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Gümüşhane dağları rengarenk Sonbaharla birlikte renk dönüşümü 2 ay boyunca devam edecek

İHA

Gümüşhane dağları rengarenk Sonbaharla birlikte renk dönüşümü 2 ay boyunca devam edecek

Gümüşhane’nin yüksek zirveleri sonbahar mevsimiyle birlikte rengarenk görüntüye büründü.
Coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan yüksek dağlarda başlayan renk dönüşümü Gümüşhane'de yaklaşık 2 ay boyunca denizden 600 metre yükseklikteki alanlara kadar inerek devam edecek.
Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve Türkiye’deki üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisini sınırları içerisinde barındırması nedeniyle uzmanların enteresan ve sıradışı bir coğrafya olarak nitelendirildiği Gümüşhane’de kış mevsimi öncesinde ağaçların yeşil, sarı, kahverengi, kırmızı ve turuncu tonlarına hakim olduğu görüntüler izleyenlere eşsiz manzaralar sunuyor.
İnsanlık tarihi boyunca denize ulaşmak için aşılan zorlu dağlara sahip olan Gümüşhane Türkiye’de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı yerlerden birisi olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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