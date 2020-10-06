Gümüşhanespor, 22 futbolcuyu kadrosuna kattı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) -Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor kadrosuna 22 oyuncuyu takviye etti.
Transfer yasağı kaldırdıktan sonra kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, 22 futbolcuyu transfer etti. Gümüşhanespor kadrosunu; Bahadır Yağız, Baran Basut, Berkan Yıldırım, Can Sıkılmaz, Emirhan Okumuş, Erdinç Mergen, Erkan Velioğlu, Oben Saraçoğlu, Kuzey Doğru, Musa Sinan Yılmazer, Oğuz Eken, Okan Uğurlu, Orkun Dervişler, Osman Torun, Zeki Ayvaz, Ömer Melih Yalman, Özgür Ortaç, Sercan Kaya, Soykan Alp Aydın, Temel Çakmak, Yunus Şimşek, Ömer Alp Kulga ile sözleşme imzaladı. DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-10-06 11:25:53
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