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Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun: "Birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz"

İHA

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun: "Birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz"

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun, transfer yasağının kaldırılmasının ardından transfer ettikleri 22 futbolcuyla birlikte eksiklerinin kalmadığını, birkaç hafta sonra keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceklerini söyledi.
Başkan Olgun, bazı yöneticilerle birlikte kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde gazetecilere yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.
Transfer yasağı ile neler yapılabileceği konusunda da değerlendirme yaptıktan sonra 27 futbolcu, teknik ekiple ve avukatlar dahil olmak üzere 32 kişiyle tek tek görüşerek, çözüm üreterek transfer yasağını kaldırmak üzere yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Olgun, 32 kişiyle mutabık kalarak yaklaşık 1,2 milyon lira gibi bir ödeme yaparak transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.
Gümüşhanespor’un şu an itibariyle eksik bir yanı olmadığını ifade eden Olgun, “Eksik olan bölümlerin tamamı takviyelerle tamamlanmıştır. Şuan Gümüşhanespor inşallah sadece belki çok kısa bir uyum süreci yaşayacaktır. Ama eminim ki birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz. Eminim ki hepimiz Gümüşhanespor'un bugün hiçbirimizin hayal etmediği noktalarda olduğunu göreceğiz. Bundan yana en ufak bir endişemiz yoktur. Artık Gümüşhanespor emin ellerde, Gümüşhanespor emin adımlarla ileriye doğru gidecektir” ifadelerini kullandı.

“Transfer sürecinde 250’ye yakın sporcu önerildi”
2.Lig, Beyaz grupta Gümüşhanespor’un hem futbol mantığıyla hem yönetimsel mantığıyla hem de oyunuyla spor kamuoyuna ve sporseverlere keyifli bir süreç yaşatacağını dile getiren Olgun, “Yönetimde bu keyfi yaşatacaktır, teknik ekipte bu keyfi yaşatacaktır. Futbolcu kardeşlerimizle izleyenlere keyifli bir süreç yaşatacaklardır. Biz en azından bunun garantisini verebiliriz. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 22 futbolcumuzla kulübümüz adına sözleşme imzaladık. Gümüşhanespor formasını terletecekler, Gümüşhane bayrağını en üst düzeyde sallayabilecekleri durumda. Bu zaman zarfında bizlere de gerek hemşerilerimiz vasıtasıyla gerek dışarıda spor kamuoyu vasıtasıyla 250’ye yakın sporcu önerildi. Zaten bizim takımımız kamp yapmadan maçlarla başladı en azından yeni katılacak arkadaşların sadece uyum sorunu olsun kamp yapmış olsun bir takımla kamp yaptıktan sonra bünyemize katarsak bu ikinci bir zaman kaybına gerek kalmadan en azından emin adımlarla hedefimize ilerleriz düşüncesiyle fiyat politikamızı da o doğrultuda yaptık. Velimeşespor müsabakasıyla en iyi sonucu alarak yeni bir başlangıçla yeni bir dönemle hedefimize daha emin adımlarla gitme adına iyi bir şekilde devam etmiş olacağız” dedi.
Gümüşhanespor’un imza attırdığı 22 yeni transferi şunlar: Sercan Kaya (Forvet), Berkan Yıldırım (Sağ bek, stoper), Musa Sinan Yılmazer (Forvet), Ömer Alp Kulga (Stoper), Osman Torun (Sol açık), Orkun Dervişler (Sağsol bek), Bahadır Yağız (Sol bek), Oben Kudret Saraçoğlu (Orta saha, forvet), Yunus Şimşek (Stoper), Zeki Ayvaz (Kaleci), Özgür Ortaç (Sol bek, stoper), Erdinç Mergen (Forvet), Okan Uğurlu (Orta saha), Baran Basut (Sağ, sol kenar), Oğuz Eken (Forvet), Can Sıkılmaz (Stoper), Ömer Melih Yalman (Kaleci), Erkan Velioğlu (Orta saha), Soykan Alp Aydın (Kaleci), Temel Çakmak (Orta saha), Emirhan Okumuş (Orta saha), Kuzey Doğru (Forvet).

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