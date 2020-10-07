Vahit Olgun: Birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) - Misli.com 2'inci Lig ekibi Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Vahit Olgun, kadrolarına 22 oyuncu kattıklarını belirterek, "Birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz. Eminim ki hepimiz Gümüşhanespor'un bugün hiçbirimizin hayal etmediği noktalarda olduğunu göreceğiz. Artık Gümüşhanespor emin ellerde" dedi.

Göreve gelirken işlerinin zor olduğunun farkında olduklarını kaydeden Olgun, "Gümüşhanespor'un mali durumunu biliyorduk. Gümüşhanespor'un yaklaşık kongrede 12,5 milyonluk bir borç yükü bize aktardılar ama daha sonra yapmış olduğumuz görüşmelerde ortalama 1 milyon TL daha farklılık olduğunu çünkü futbolcu ve avukat alacaklarının mahkeme süreçleri yapıldıktan sonra faizlerle birlikte onlarında alacakları ile birlikte 13,5 milyona yakın bir borç olduğu ortaya çıktı. Önce tabloyu önümüze koyduk ve Gümüşhanespor'un mevcut altyapıdan çıkardığımız futbolcularla birlikte ve geçen seneden bizde devam eden 13 kardeşimizle sözleşme imzalayarak sezona en azından besmele çektik, kampsız da olsa. Gümüşhanespor'un çok gollü bir mağlubiyetle döneceği izlenimi kamuoyunda vardı. Fakat sporcu kardeşlerimiz yüreklerini, bedenlerini ortaya koyarak gösterdiler. Fikstür olarak baktığımızda çok şeylerin kaydedilmediğini belki de bizim grupta en az gol yiyen takım olma özelliğine sahip olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Yani bütün olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen 3 haftada milletin ve kamuoyunun beklentilerinin çok ötesinde bir takım ortaya koyduk. Ondan dolayı da biz mutluyuz. Hem teknik ekibimiz hem futbolcu kardeşlerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.

Gümüşhanespor'un borçlarından dolayı 3 puan silme cezası ile karşı karşıya olduğunu anlatan Olgun, "Geçen hafta Çarşamba sondu. Biz o gün akşama kadar 3 puan silme cezası ile ilgili neler yapabilirizi çok yoğun bir trafikle İstanbul´da yürüttük. Spor direktörümüz Tarık Özaslan da bizimle birlikte kampanya yürüttü. Kendisine de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. O gün akşam olduğunda biz 3 puan silme cezasını kaldırmıştık, çözmüştük. Puan silmek çok kolay ama puan artı hanesine yazdırmak çok zordur. Alın terimizin yok edilmesine müsaade etmemiş olduk" diye konuştu.

"1,2 MİLYON LİRA GİBİ BİR ÖDEME YAPILDI"

Transfer yasağı ile neler yapılabileceği konusunda da değerlendirme yaptıktan sonra 27 futbolcu, teknik ekiple ve avukatlar dahil olmak üzere 32 kişiyle tek tek görüşerek, çözüm üreterek transfer yasağını kaldırmak üzere yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Olgun, 32 kişiyle mutabık kalarak yaklaşık 1,2 milyon TL gibi bir ödeme yaparak transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Transfer yasağının çözülmesinde kendisini üzen birkaç husus olduğunu belirterek bunları kamuoyu ile paylaşan Olgun, "Bunların içerisinde daha önce Gümüşhanespor'da hocalık yapan Metin İlhan hocamızın 100 küsür bin TL alacağı vardı. Bu alacağıyla ilgili önce puan silme cezasının olduğu gün kendisini aradım. Hatta Gümüşhane´den birçok arkadaşımız aramış. Kendisi de bunu dile getirdi. Hocam bize yardımcı ol dedim. Bizi çok üzdüler onun için yapabileceğim bir şey yok dedi. Kendisine ya en azından 50-60 bin TL ödeme yapalım gerisine de birkaç ay bize süre ver dedim. Onu da kabul etmedi. Baktık ki hocamız bu konuda çok ısrarlı. Kendisine dedim ki hocam siz teknik ekipsiniz, 3 puanın hangi şartlarda kazanıldığını en iyi bilen insanlardan birisiniz. Bu insanların alın terini yok etmemiz gerekir. Hocamızı ikna edemedik ve parasının tamamını ödeyerek hem borç listemizden düşürmüş olduk hem de 3 puan silme cezasını ortadan kaldırmış olduk. Yine Mehmet hoca vardı onunla birlikte onun da parasının tamamını ödeyerek o 3 puan silme bölümünü kurtarmış olduk. 3 puandan kurtarınca bu sefer transfer yasağıyla ilgili bölüm geldi" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR 2,5 MİLYON TL HARCADIK"

Sezon başlamadan önce ödedikleri rakamlar ve bu transfer yasağının kaldırılması sürecinde ödedikleri rakamların toplamının 2,5 milyona yaklaştığını dile getiren Olgun, "Bunlar kulübün borç hanesinde düşülen şeyler. Futbolcularımızın federasyonun alacakları rakamlardan düşecek, federasyondaki borçlarımız azalmış olacak. Yaklaşık 300 bin TL'ye yakın da avukatlara ödeme yaptık. Avukatlar içerisinde çok iyi niyetli olan arkadaşlarımız da vardı. Onların da ödemelerini yaparak kulübümüzün önündeki engeli kaldırdık" dedi.

"22 ARKADAŞIMIZLA SÖZLEŞME İMZALADIK"

Transfer yasağının kaldırılması kararını nasıl verdiklerini anlatan Olgun, şunları söyledi: "3 maçta işte gördüğümüz husus şuydu; arkadaşlar kamp yapmadıkları için tabii ki yoğun bir çaba sarf ediyorlar, mücadele sarf ediyorlar ama sakatlık riski çok yüksek. Bir futbolcumuzda Niğde´de sakatlandı. Sakatlanmaların peş peşe gelebileceği düşüncesiyle transfer yasağını kaldırmaktan başka bir çaremiz olmadığını gördük. O doğrultuda çalışma yaptık. Transfer yasağını cuma günü kaldırmıştık. Cumartesi, pazar ve pazartesi 3 gün süreyle hem teknik ekibimizle hocamızla hemde spor direktörümüzle istişareler yaparak neler yapabilirizi, takımımızdaki eksik yanlarımız nelerse nerelere takviye yapabileceğimizi değerlendirdik ve bu doğrultuda da arkadaşlar transfer politikamızı oluşturduk. Transfer politikasını oluştururken de kulübümüzün mali tablosunu hiçbir zaman göz ardı etmeden, yapabileceklerimiz nelerse onları değerlendirerek alacağımız futbolcuları da kulübümüzün iç dinamik ve iç dengelerini bozmadan bizim ekonomi politikamızı da alt üst etmeden bize uyacak şekliyle görüşmeleri yaptık. Kulübümüzün transfer politikasına uygun şekilde 22 arkadaşımızla sözleşme imzaladık, kulübümüze transfer ettik. Bu 22 arkadaşımız içerisinde genç olan kardeşlerimizde var. Hatırlarsanız geçen yıl kulüp çıkmaza girdiği zaman altyapıdan futbolcu kulübe takviye yaparak 6 ay sonra oynayabilecekleri şekilde getirmiştik. Biz yine aynı durumla karşı karşıya kalmamak adına hazır transfer yasağını kaldırmışken en azından U19 seviyesinde olan kardeşlerimizi de buraya katarak 6 ay bekleme süresini ortadan kaldırıp hiç olmazsa her dalda mücadele edebileceğimiz şekilde ekibimizi hazır tutma adına bedeller ödemeden maç başı oynayabilecekleri şekilde ve U19 ligleri başlarsa oraya da katılabileceğiniz şekilde bir yapı oluşturduk."

"KEYİFLE BİR GÜMÜŞHANESPOR İZLEYECEĞİZ"

Gümüşhanespor´un şu an itibarıyla eksik bir yanı olmadığını ifade eden Olgun, "Eksik olan bölümlerin tamamı takviyelerle tamamlanmıştır. Gümüşhanespor çok kısa bir uyum süreci yaşayacaktır. Ama eminim ki birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz. Eminim ki hepimiz Gümüşhanespor'un bugün hiçbirimizin hayal etmediği noktalarda olduğunu göreceğiz. Bundan yana en ufak bir endişemiz yoktur. Artık Gümüşhanespor emin ellerde, Gümüşhanespor emin adımlarla ileriye doğru gidecektir" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-10-07 15:00:14



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