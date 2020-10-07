Gümüşhane'de mahalleye inen ayı ve yavrusu kamerada

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de mahalleye inen ayı ve yavrusu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Süleymaniye Mahallesinde akşam saatlerinde bir ayı ve yavrusu yola indi. Ayılar, yolun karşısına geçerek ormanlık alanda gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-10-07 21:33:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.