Gümüşhane'de mahalleye inen ayı ve yavrusu kamerada

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de mahalleye inen ayı ve yavrusu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Süleymaniye Mahallesinde akşam saatlerinde bir ayı ve yavrusu yola indi. Ayılar, yolun karşısına geçerek ormanlık alanda gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-10-07 21:33:18
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