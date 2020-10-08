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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinada olması gerekirken yola çıkınca trafik ekiplerine yakalandı

İHA

Karantinada olması gerekirken yola çıkınca trafik ekiplerine yakalandı

Karantinada olması gereken bir vatandaş hastanedeki eşinin yanına giderken Gümüşhane’deki trafik uygulaması sırasında tespit edilince 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıp karantina yurduna gönderildi.
Alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerinde Akçakale Mahallesi girişindeki polis uygulama noktasında denetim yapan ekipler Y.Ç (45) yönetimindeki aracı durdurdu.
Yapılan kimlik sorgulamasında Y.Ç’nin 13 Ekim tarihine kadar ikametinde karantinada olması gerektiğini belirleyen ekipler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Aracında bekletilen Y.Ç, ambulansın gelmesinin ardından Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurduna götürüldü ve 3 bin 150 TL de idari para cezası uygulandı.
Bayburt’ta esnaf olan Y.Ç'nin Trabzon’daki bir hastanede tedavi gören eşinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Aracını uygulama noktasına park ettikten sonra ambulansa bindiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere konuşan Y.Ç, "Ben negatifim. Test yaptırmak istedim ama Trabzon'da yapmadılar. Eşim böbrek hastası. Yaşanan bu durum eşimin test sonucunun yanlış olmasından kaynaklanıyor" dedi.
Kendisinin daha önce de test verdiğini ve negatif olduğunu ifade eden Y.Ç, “"Bu durum eşimin test sonucunun yanlış çıkmasından kaynaklanıyor. Aynı gün Bayburt'ta yapılan test pozitif çıktı, Trabzon KTÜ hastanesinde negatif çıkıyor. Şuanda kaldığım duruma bak. Farabi hastanesine de müracaat ettim ama rahatsızlığım olmadığından dolayı almadılar. Benim 13 Ekim'e kadar temaslı olduğum için karantinada kalmam lazımmış. Eşim kovid hastası değil, böbrek hastası” diye konuştu.

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