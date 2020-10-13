Gümüşhanespor’da 4 kişide korona testi pozitif çıktı

Gümüşhanespor’da Ankara Demirspor maçı öncesi yapılan Covid19 testinde teknik direktör, kaleciler ve malzemecinin testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor ile yarın karşılaşacak olan Gümüşhanespor’da yapılan korona testinde 4 kişinin testleri pozitif çıktı. Covid19 testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Halim Karaköse, Kaleciler Cengiz Biçer ve Zeki Ayvaz ile malzemeci Aytekin Tuncer, kafileden ayrılarak karantinaya alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, “Ankara’ya uğurladığımız takımımızın yarın yapılacak olan Ankara Demirspor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyor, hocamız, kalecilerimiz ve malzemecimizin kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor ve acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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