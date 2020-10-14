Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köyün bir bölümü karantinaya alındı.

Torul İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Yücebelen köyünde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Yücebelen köyü, Büyük Yücebelen bölgesinde 5 pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla karantina tedbiri uygulanacağı ifade edildi.

Büyük Yücebelen bölgesi giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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