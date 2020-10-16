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Bu ilçede sokak hayvanları aç kalmayacak Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 50 farklı noktaya yem ve mama kabı monte edildi Hayırsever işadamı tarafından sağlanan katkıyla yapılan çalışma için Belediye Başkanı halktan destek istedi

İHA

Bu ilçede sokak hayvanları aç kalmayacak Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 50 farklı noktaya yem ve mama kabı monte edildi Hayırsever işadamı tarafından sağlanan katkıyla yapılan çalışma için Belediye Başkanı halktan destek istedi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kış mevsimi öncesinde hayırsever bir iş insanının katkılarıyla kentin 50 farklı noktasına sokak hayvanları için su ve mama kabı yerleştirildi.
Torul Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesinde sokak hayvanları için “Yaşam için bir damla su ve mama” projesini hayata geçirdi. İlçe merkezindeki 50 farklı noktaya kurulan kaplarının ilkini Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir kendi elleriyle monte ederek mama ve suyunu doldurarak vatandaşlardan proje için destek istedi.
Kedi ve köpeklerin deviremeyeceği şekilde sabitlenen yemlikler sayesinde çevre kirliliğinin de önüne geçilen proje ile mama ve sular artık ziyan olmayacak.
Kapların temininde ve alım noktasında Torullu iş insanı Ferhat Tuncer’in katkılarıyla alınan kaplar sokaklara peyderpey yerleştirilirken, ilk mama kabının montajını yapan Belediye Başkanı Özdemir, “Torul Belediyesi olarak halkımıza hizmet ettiğimiz noktada ilçemizde yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadık. Daha önce belirli yerlere su ve mama kapları bırakmıştık ama bunlar portatif olduğu için şuanda çoğu yerinde yok. İstanbul’da yaşayan Torullu bir işadamımızla bağlantıya geçerek böyle bir projemizin olduğunu kendisine aktardık. O da bu projeye destek olacağını söyledi. Torullu işadamımız Ferhat Tuncer’e bize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Halkımızı da bu konuda bize destek olmaya çağırıyoruz”
Yaklaşan kış mevsimi öncesinde geliyor sokak hayvanlarının dışarda yiyecek ve su sıkıntısı yaşayacaklarını kaydeden Özdemir, “Biz de bu bağlamda kent merkezindeki 50 farklı noktaya su ve mama kaplarını monte ettik. Bu proje sadece Belediye’nin kendi başına yapabileceği bir proje değil. Halkımızı da bu konuda bize destek olmaya çağırıyoruz. Evlerinde artan yemeklerini çöpe dökmektense bu mama kaplarına dökebilirler. Bunlar çok sağlam, sökülemiyor ve zarar veremezler. Halkımızla birlikte bu projenin devamlılığını istiyorum. Sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara göndermek aslında bir çözüm değil. Bu bağlamda bütün Torul halkından destek istiyorum. Halkımızla birlikte bu projenin sürekliliğini sağlayacağız” diye konuştu.
Montajı gerçekleştirilen mama kaplarının Belediye personeli tarafından sürekli takip edileceğini fakat bu noktada da halkın desteğine ihtiyaç duyacaklarını kaydeden Özdemir, “Evlere yakın noktalardaki bu kaplar için halkımız bize destek olursa sokak hayvanları için çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.

“Herkes bu kaplara yem ve su koysa cennet orada”
Montajı yapılan mama kaplarını meraklı gözlerle izleyen ve kendisinin de sürekli kuşları yemlediğini ifade eden 85 yaşındaki Hikmet Tonyalı da projenin çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, “Herkesin bu konuda elinden geleni yapmasını istiyorum. İnsanın içinde olacak bu iş. Herkes bu kaplara yem ve su koysa cennet orada. Çocuklarımızın açlığına dayanamıyorsak bu hayvanların da aç kalmasına dayanmamamız gerekiyor” diye konuştu.
Çarşı merkezindeki evinin avlusunda her sabaha 300’e yakın güvercin, kedi ve köpekleri besleyen 66 yaşındaki emekli Bekir Zengin ise “Günde 300 güvercin, kedi köpek bakıyorum kendi cebimden. Vatandaşlardan da esnaf ve arkadaşlarımızdan da getirenler var. Bende yemlemeleriyle ilgileniyorum. Belediyemizin yaptığı bu çalışmayla sokak hayvanları Torul’da bu kış aç kalmayacak. Bizlerde elimizden geldiğince katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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