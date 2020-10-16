Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı

İHA

Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı

Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknikeri Burak Çetinalp, şahsi aracıyla sabah işe gelirken Torul’da kaza yaptı. Trabzon’a sevk edilen Çetinalp’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesine gelmek üzere sabah erken saatlerde yola çıkan 22 yaşındaki Çetinalp, Torul ilçesi girişindeki Köprübaşı kavşağında 02 LH 455 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan ve çok sayıda takla atan araçtan ağır yaralanan Çetinalp, Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
16 Ekim Dünya Anestezi Gününde ağır bir kaza geçiren Anastezi Teknikeri Çetinalp’in sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu ilçede sokak hayvanları aç kalmayacak Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 50 farklı noktaya yem ve mama kabı monte edildi Hayırsever işadamı tarafından sağlanan katkıyla yapılan çalışma için Belediye Başkanı halktan destek istedi
YEREL HABERLER Bu ilçede sokak hayvanları aç ...
Başsavcılık’tan hükümlü Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Başsavcılık’tan hükümlü Kabakçıoğlu’nun ölümüne ...
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kaçak alkol ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X