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Örümcek Ormanları rengarenk Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın en güzel halinin yaşandığı Örümcek Ormanları'na yürüyüş düzenledi

İHA

Örümcek Ormanları rengarenk Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın en güzel halinin yaşandığı Örümcek Ormanları'na yürüyüş düzenledi

Türkiye’de sonbahar mevsiminin en görkemli yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’de ‘Canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı sonbahar mevsimiyle birlikte binbir renge büründü.
Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın ez uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında bulunan köknarlarının yaşının 450’den fazla olduğu biliniyor.
Ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye’nin önemli “karışık” ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanlarına yürüyüş düzenleyen Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular doğanın görsel şölenine şahitlik etti, sonbaharın tüm güzelliklerini içlerine çekti.
İl merkezi ve ilçelerden gelen 67 sporcunun yanısıra Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, AK Parti Kürtün İlçe Başkanı Yücel Yusufoğlu ve maraton sporcusu eski İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu’nun da eşlik ettiği etkinlik kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Çifteköprü mevkiinden başladı.
Orman yolundan yatay olarak 10 kilometrelik parkuru kat eden sporcular sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının görme fırsatı buldu.
Yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, sonbahar yağmurlarıyla yeniden canlanan ve dik yamaçları yaran vadilerden akan derelerden geçen ve eşsiz vadi manzarası eşliğinde yürüyen sporcular çamurlu viraj mevkiine kadar yürüdü.
Etkinliğe katılarak sporcularla birlikte doğa yürüyüşü yapan Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, zirvelerindeki onlarca yaylasıyla özellikle yaz aylarında on binlerce kişinin içinden geçtiği Örümcek Ormanlarında sonbahar mevsimiyle birlikte eşsiz manzaraları gözlemleme fırsatı yakaladıklarını söyledi.
Örümcek Ormanlarında yürüyüş düzenledikleri için GÜDAK üyelerine teşekkür eden Şen, “Örümcek Ormanları bir dünya harikası. Sonbahar sezonunda çok daha güzel bir alan. Burası Kürtünümüzün tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Örümcek Ormanları, Kazıkbeli, Güvende ve Çıkrıkdüzü yaylalarını içine alan bölgeyi turizm alanı yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kürtünümüzü gezip görmek lazım” dedi.

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