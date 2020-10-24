Annesinin terk ettiği kuzuya çoban köpeği Tony, sahip çıktı



Sinan UÇAR-Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE´de doğurduktan sonra annesinin terk ettiği kuzuya sürünün çoban köpeği Tony sahip çıktı. Tony'nin kuzunun başından ayrılmadığı anlar kameraya yansıdı.

Merkeze bağlı Arzular Kabaköy beldesinde Hüseyin Yakut´un sürüsünde doğum yapan bir koyun, kuzuyu terk etti. Çobanın o anda fark etmediği savunmasız yavru kuzuya sürünün köpeği Tony sahip çıktı. Kuzuyu yalayarak temizleyen kangal cinsi köpek, yavrunun yanından ayrılmadı. Köpeğin havlaması üzerine yanına giden çoban İrfan Öztürk yeni doğmuş kuzuyu fark etti. Çobanın cep telefonu kamerası ile kayda aldığı kuzuya, kısa süre sonra annesi yeniden sahip çıktı.

Köpeğin kuzuya annelik ettiğini anlatan sürü sahibi Hüseyin Yakut, "Çok güzel bir duygu, çok heyecanlandık. Ben daha önce böyle bir şeye hiç rastlamadım. Köpeğin kangal olması ve hep koyunlarla birlikte olması farklı bir duygu uyandırdı diye düşünüyorum. Kuzuyu annesi bırakmış gitmiş. Çoban olayın farkına varmamış ama köpek kuzunun başında beklemiş. Kuzuyu yalamış ve temizlemiş" dedi.

Çoban İrfan Öztürk de, "Koyunları her gün köyün farklı bölgelerinde otlatıyorum. Sürüden bir koyun doğum yaptı. Ben fark etmedim. Koyun doğum yaptıktan sonra yavrusunu terk etti ve gitti. Sonrasında ise çoban köpeği geldi ve yeni doğan kuzuyu yalamaya başladı. Kuzuyu temizledi ve yanından ayrılmadı. Çoban köpeği kuzuya böyle yaklaşmasaydı, kuzuyu ölüme terk edebilirdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR/Uğur AYDIN

2020-10-24 12:23:41



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