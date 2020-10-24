Gümüşhane´de, 1 köy karantinaya alındı

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Sinan UÇAR/ŞİRAN, (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Şiran ilçesi Paşapınarı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şiran ilçesi Paşapınarı köyünde Covid-19 pozitif vaka ve temaslı sayısının artması üzerine karantina kararı alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Siran Sinan UÇAR

2020-10-24 16:12:33



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