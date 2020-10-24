Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Paşapınarı köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.

Şiran İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Paşapınarı köyünde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Şiran İlçesi Paşapınarı Köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı ifade edildi.

Köye giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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