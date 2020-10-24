Gümüşhane’de başkanlar Covid-19 oldu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Mutlu Özel ve Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun’un yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı.

Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumum şuan iyi olduğunu belirterek, “Karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder dua beklerim” ifadelerini kullandı.

Misli.com 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanı ve İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkanı Vahit Olgun da aile bireyleri ve kendisinin Covid19 olduğunu duyurdu. Aynı zamanda İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi Zabıta Müdürü Olgun, dün aile bireylerinin testlerinin pozitif çıktığını, bugün belli olan sonuçlara göre kendisinin de Covid19 olduğunu duyurarak, “Vatandaşlarımız yakalanmasın diye maske, mesafe, hijyen kurallarını sürekli denetlememize rağmen kendimizi koruyamadık. Tüm dostlar dua eder dua bekleriz” şeklinde konuştu.

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