Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, koronavirüse yakalandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Vatandaşlarımız yakalanmasın diye maske, mesafe, hijyen kurallarını sürekli denetlememize rağmen kendimizi koruyamadık. Tüm dostla dua eder dua beklerim" ifadelerine yer verdi.
DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-10-24 22:11:06
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