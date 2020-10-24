Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, koronavirüse yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Vatandaşlarımız yakalanmasın diye maske, mesafe, hijyen kurallarını sürekli denetlememize rağmen kendimizi koruyamadık. Tüm dostla dua eder dua beklerim" ifadelerine yer verdi.

DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-10-24 22:11:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.