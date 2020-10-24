Şiran Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

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Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Şiran İlçe Belediye Başkanı Mutlu Özel, koronavirüse yakalandı.

Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder dua beklerim" ifadelerine yer verdi. DHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane / Siran Sinan UÇAR

2020-10-24 22:13:30



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