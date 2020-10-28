Katıldığı ilk uluslararası yarışmada Balkan Şampiyonu oldu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, ilk defa katıldığı Balkan Şampiyonasında birinci olarak İstiklal Marşını okutan Gümüşhaneli koşucu Abdullah Çakır’ı makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde Romanya’nın Poiana Brasov kentinde yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük erkeklerde 12 kilometrelik parkuru birinci bitiren Abdullah Çakır’a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Taşbilek, yaşattığı gurur nedeniyle teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Olimpiyat sporcusu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Ercan Muslu yönetiminde çalışan Abdullah Çakır, bir ay önce yapılan Türkiye şampiyonasında 2.olarak Balkan şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştı.



“Ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluyum”

12 kilometrelik parkuru 59 dakika 7 saniyede tamamlayarak birinci olan ve İstiklal Marşı’nı okutup Türk Bayrağını göndere çektiren 21 yaşındaki genç sporcu Çakır, “Böyle bir yarışta ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil ettiğim için, İstiklal Marşımızı okutturduğum için mutluyum. Antrenörüme ve maddi ve manevi destek veren Valimize, Kelkit Kaymakamlığına, Kelkit Belediyesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Şimdiki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu”

Yarışmalara aylarca hazırlandıklarını dile getiren Çakır, “Covid19’dan dolayı yarışma ertelenmişti. Türkiye’de ikinci olduktan sonra Balkan yarışlarında şampiyon olmak için bir ay boyunca çok ciddi hazırlık yaptık, çok çalıştık. Amacım ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil edip ülkeme dönmekti bunu da başardım. Milli takıma da seçildim. Bunun için ayrıca mutluyum. Şimdiki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarına iyi hazırlanıp orada da derece yapmak” diye konuştu.

Kabulde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ile şampiyon sporcunun antrenörü Ercan Muslu da hazır bulundu.

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