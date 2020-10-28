Vali Taşbilek: “Örümcek Ormanları’ndaki yangın kontrol altına alınma seviyesinde” Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: “Yangının çıkış nedenini şu an itibariyle söyleyemeyeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek: “Örümcek Ormanları’ndaki yangın kontrol altına alınma seviyesinde” Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: “Yangının çıkış nedenini şu an itibariyle söyleyemeyeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor”

İHA

Vali Taşbilek: “Örümcek Ormanları’ndaki yangın kontrol altına alınma seviyesinde” Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: “Yangının çıkış nedenini şu an itibariyle söyleyemeyeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor”

Gümüşhane’de ‘canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda çıkan yangına 200 kişilik ekiple müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınma seviyesine geldiği belirtildi.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın en uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları'nda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Çevre illerden de gelen takviye ekiplerin yer aldığı 200 kişilik ekip 30 araçla Örümcek Ormanları’nda çıkan yangına müdahale ederken, bölgedeki rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın için Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

“Yangın kontrol altına alınma seviyesine geldi”
Yetkililerden söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, yangının kontrol altına alınma seviyesine geldiğini belirterek, “Örümcek ormanlarımızla maalesef orman yangını meydana geldi. Allah’ın izniyle çevredeki bütün belediyelerimizin, orman teşkilatlarımızın anında müdahalesiyle yangın şuan itibariyle kontrol altına alınma seviyesine geldi. 12 yerde yangın devam ediyor ancak arkadaşlarımız orayı da söndürme çalışmasında çabalıyorlar. Olumsuz bir hava koşulu gerçekleşmediği taktirde orayı da en kısa zamanda kontrol altına alarak yangının genelini kontrol altına almış olacağız. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şuan itibariyle bir şey söyleyemeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın sonucunda inşallah açıklığa kavuştuğu taktirde paylaşım yapacağız. Çevre illerden takviye ekipler geldi” dedi.
Öte yandan, Kürtün ilçesine bağlı Uçtaş köyü Kez mevkiinde de meydana gelen orman yangınına 100 kişilik bir ekiple müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda yangın / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gümüşhane'de, tabiat koruma alanı Örümcek ...
Örümcek Ormanları’ndaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Örümcek Ormanları’ndaki yangını söndürme çalışmaları ...
Gümüşhane'de, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda yangın (1)
YEREL HABERLER Gümüşhane'de, tabiat koruma alanı Örümcek ...
Örümcek Ormanları'nda yangın
YEREL HABERLER Örümcek Ormanları'nda yangın
Gümüşhane Valisi, Balkan şampiyonu koşucuyu kabul etti
YEREL HABERLER Gümüşhane Valisi, Balkan şampiyonu koşucuyu kabul ...
Katıldığı ilk uluslararası yarışmada Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Katıldığı ilk uluslararası yarışmada Balkan Şampiyonu ...
Gümüşhane’de 35 semt sahasının yapımı tamamlandı Vali Taşbilek ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 35 semt sahasının yapımı tamamlandı Vali ...
Gümüşhane’de Afgan mültecilerin kaldığı evde yangın
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Afgan mültecilerin kaldığı evde yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X