Gümüşhane'de, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Gümüşhane´nin Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla 'doğal ağaç müzesi'ni andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları´nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Gümüşhane´nin yanı sıra çevre illerden gelen 200 kişilik ekibin müdahale ettiği yangın bazı noktalarda örtü yangını olarak sürüyor. Ekipler, yangını tamamen söndürmek için müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Fatih TURAN-Tolğa SAĞLAM

2020-10-28 22:02:36



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