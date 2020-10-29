Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97.yıldönümünde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Hükümet konağı girişinde Vali Kamuran Taşbilek’in tebrikleri kabul etmesinin ardından etkinlik Atatürk Anıtı önünde devam etti.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu etkinlikte günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Cumhuriyetin bütün imkansızlıklara rağmen topyekün büyük Türk milletinin fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirterek, "Ülkesinin işgali karşısında tek vücut olan aziz milletimiz vermiş olduğu destansı mücadeleyle Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Cumhuriyete uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır" dedi.

Türk milletinin sarsılmaz inançla başlattığı yürüyüşle hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığını dile getiren Vali Taşbilek, "Bu kahramanca haykırışın neticesinde kahramanlarımız tarafından bize aziz bir vatan ve Cumhuriyet hediye edildi. Cumhuriyet tutsak yaşamaktansa ölümü kendisine şeref sayan şahlanmış bir iradenin muhteşem eseridir. Cumhuriyet aziz milletimizin kardeşlik destanı, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünemeyeceğini, parçalanamayacağını haykıranların destanı, milletin varlığının ve onurunun adıdır" diye konuştu.

Tören Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulurken, etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.