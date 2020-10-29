Kürtün’deki yangınlara müdahale devam ediyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dün başlayan iki farklı noktadaki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Gece boyunca ekiplerin müdahale ettiği yangınlardan Örümcek Ormanları’nın olduğu kısımdaki yangın söndürülüp soğutma çalışmaları başlarken, Üçtaş köyü Kez mevkiindeki yangında ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane’nin en büyük köylerinden birisi olan Üçtaş köyünde cami hoparlörlerinden vatandaşlara yangınla mücadele etmesi için çağrıda bulunulurken, çevre köylerdeki vatandaşlar da buradaki çalışmalara katılıyor.

Sarp ve yolu olmayan bölgede meydana gelen yangın nedeniyle müdahale oldukça güç olurken, hem Gümüşhane il, ilçe, belde belediyelerinin itfaiye ekipleri hem Orman teşkilatının çevre il ve ilçelerdeki ekipleri yangınlarda mücadele ediyor.

Alınan son bilgilere göre tüm kamuoyunu endişeye sevk eden Gümüşhane’nin ‘Canlı ağaç müzesi’ Örümcek Ormanlarındaki yangın kontrol altına alınıp söndürülürken buradaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Üçtaş köyündeki yangına ise Orman ve İtfaiye teşkilatları vatandaşların da katkılarıyla çekilen bin 200 metre uzunluğundaki hortumlarla müdahale etmeye başladı.

Her iki yangının da çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

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