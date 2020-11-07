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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yapan TIR yandı, sürücüsü yaralandı

İHA

Kaza yapan TIR yandı, sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, GümüşhaneTrabzon karayolu Köstere köyü mevkiinde İsmail Çavuşoğlu (58) yönetimindeki 61 K 0616 plakalı tır, Torul istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunun yağıştan dolayı ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpan sürücü kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan tır ise yanarak kullanılmaz haline geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası karayolu trafiğe tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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