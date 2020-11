Karadeniz dağlarında off-road heyecanı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyeleri, Karadeniz´in zorlu coğrafyasını fırsata çevirerek özel olarak dizayn ettikleri arazi araçlarıyla, adrenalin yaşıyor. 10 yılda birçok etkinlikte başarı elde eden kulüp üyeleri, kentlerini, uluslararası yarışmalarda da temsil etmek istiyor.

Kentte, 10 yıl önce gezi amaçlı bir araya gelen Recep Şahin, Burak Bozkır, Alper Akçay ve Samet Şahin, Gümüşhane Off-Road Kulübü´nü (GÜMOFF) kurdu. Zamanla sayıları 20´yi aşan off-road kulübü üyeleri, katıldıkları yarışmalarda pek çok başarıya imza atıp, kupalar kazanmayı başardı. Her fırsatta buluşan off-road kulübü üyeleri, özel olarak dizayn edip, güçlendirdikleri arazi araçlarıyla, dere tepe demeden ilerliyor, şehrin engebeli arazilerini fırsata çevirip, adrenalin yaşıyor, bölgede yeni gezinti mekânları da keşfediyor. Kentin yanı sıra bölgenin dik ve zorlu coğrafyasına ev sahipliği yapan yaylardaki doğal parkurlarda hünerlerini sergileyen sporcular, kentlerini, uluslararası yarışmalarda da temsil etmeyi hedefliyor.

`GEZİ AMAÇLI BAŞLADIK KULÜBE DÖNÜŞTÜRDÜK´

GÜMOFF Başkanı Recep Şahin (36), 4 arkadaşla gezi amaçlı başlattıklarını; etkinliği kulübe dönüştürdüklerini belirterek, "Gümüşhane´nin yaylalarını köylerini tanıtmaya çalışıyoruz. Ekibimiz ortalama 20 kişiden oluşuyor. Farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımız da var. İlk kulübü kurduğumuzda araçlarımız istediğimiz seviyede değildi. On yıl içerisinde tüm araçlarımızı zorlu bütün doğa koşullarına göre dizayn ettik. Engebeli arazileri tercih ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın arazisine girmeden dağlık bölgeleri ziyaret ediyoruz. Gümüşhane´de sosyal aktife imkânları kısıtlı, pandemi süreci geçiriyoruz, bu nedenle hafta sonlarımızı dağların zirvelerinde geçiriyoruz" dedi.

`SPORUN HEYECANINI YAŞADIK´

GÜMOFF kulüp üyesi Ahmet Alper Akçay (33) ise, kulübün ilk kurduğunda arazi araçlarının çok donanımlı olmadığını belirterek, normal arabalarla yaylalara gittiklerini söyledi. Akçay, "Gümüşhane´mizin sakinliği, eşsiz güzelliği bizi çok etkiledi ve biz de arazi araçları alarak bu sporu yapmaya başladık. Gün geçtikçe kendimizi geliştirdik. Her gezimizde kendimizin araçlarımızın eksikliklerini görerek onları giderdik, geliştirdik. Sporun heyecanını yaşadık. Biz rotalarımızı belirlerken bir hafta öncesinden çalışmaya başlıyoruz. Rota tercihlerimizde normal araçların değil, Gümüşhane yaylarına, zirvelerine ulaşabileceğimiz güzergâhları tercih ediyoruz. Offroad, Gümüşhane´de bir eksiklikti ve biz bu eksikliği tamamladığımızı düşünüyoruz. Bu sporun heyecanını zevkini yarışlara gelmeden anlayamazsınız. Dağların sırtlarında gezerken direksiyon başında araca hakim olarak anlayabiliyoruz. Bu heyecanı yaşamak isteyen arkadaşlar bizlere katılmak istiyorlar. Bizde onların isteklerini kırmıyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

