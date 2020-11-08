Karadeniz dağlarında off-road heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz dağlarında off-road heyecanı

DHA

Karadeniz dağlarında off-road heyecanı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyeleri, Karadeniz´in zorlu coğrafyasını fırsata çevirerek özel olarak dizayn ettikleri arazi araçlarıyla, adrenalin yaşıyor. 10 yılda birçok etkinlikte başarı elde eden kulüp üyeleri, kentlerini, uluslararası yarışmalarda da temsil etmek istiyor. 
Kentte, 10 yıl önce gezi amaçlı bir araya gelen Recep Şahin, Burak Bozkır, Alper Akçay ve Samet Şahin, Gümüşhane Off-Road Kulübü´nü (GÜMOFF) kurdu. Zamanla sayıları 20´yi aşan off-road kulübü üyeleri, katıldıkları yarışmalarda pek çok başarıya imza atıp, kupalar kazanmayı başardı. Her fırsatta buluşan off-road kulübü üyeleri, özel olarak dizayn edip, güçlendirdikleri arazi araçlarıyla, dere tepe demeden ilerliyor, şehrin engebeli arazilerini fırsata çevirip, adrenalin yaşıyor, bölgede yeni gezinti mekânları da keşfediyor. Kentin yanı sıra bölgenin dik ve zorlu coğrafyasına ev sahipliği yapan yaylardaki doğal parkurlarda hünerlerini sergileyen sporcular, kentlerini, uluslararası yarışmalarda da temsil etmeyi hedefliyor.
`GEZİ AMAÇLI BAŞLADIK KULÜBE DÖNÜŞTÜRDÜK´
GÜMOFF Başkanı Recep Şahin (36), 4 arkadaşla gezi amaçlı başlattıklarını; etkinliği kulübe dönüştürdüklerini belirterek, "Gümüşhane´nin yaylalarını köylerini tanıtmaya çalışıyoruz. Ekibimiz ortalama 20 kişiden oluşuyor. Farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımız da var. İlk kulübü kurduğumuzda araçlarımız istediğimiz seviyede değildi. On yıl içerisinde tüm araçlarımızı zorlu bütün doğa koşullarına göre dizayn ettik. Engebeli arazileri tercih ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın arazisine girmeden dağlık bölgeleri ziyaret ediyoruz. Gümüşhane´de sosyal aktife imkânları kısıtlı, pandemi süreci geçiriyoruz, bu nedenle hafta sonlarımızı dağların zirvelerinde geçiriyoruz" dedi.
`SPORUN HEYECANINI YAŞADIK´
GÜMOFF kulüp üyesi Ahmet Alper Akçay (33) ise, kulübün ilk kurduğunda arazi araçlarının çok donanımlı olmadığını belirterek, normal arabalarla yaylalara gittiklerini söyledi. Akçay, "Gümüşhane´mizin sakinliği, eşsiz güzelliği bizi çok etkiledi ve biz de arazi araçları alarak bu sporu yapmaya başladık. Gün geçtikçe kendimizi geliştirdik. Her gezimizde kendimizin araçlarımızın eksikliklerini görerek onları giderdik, geliştirdik. Sporun heyecanını yaşadık. Biz rotalarımızı belirlerken bir hafta öncesinden çalışmaya başlıyoruz. Rota tercihlerimizde normal araçların değil, Gümüşhane yaylarına, zirvelerine ulaşabileceğimiz güzergâhları tercih ediyoruz. Offroad, Gümüşhane´de bir eksiklikti ve biz bu eksikliği tamamladığımızı düşünüyoruz. Bu sporun heyecanını zevkini yarışlara gelmeden anlayamazsınız. Dağların sırtlarında gezerken direksiyon başında araca hakim olarak anlayabiliyoruz. Bu heyecanı yaşamak isteyen arkadaşlar bizlere katılmak istiyorlar. Bizde onların isteklerini kırmıyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-11-08 10:48:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza yapan TIR yandı, sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kaza yapan TIR yandı, sürücüsü yaralandı
Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor Değirmenden fırına kadar birçok püf noktası olan köy ekmeğini geçmişten geleceğe taşıyorlar
YEREL HABERLER Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X