Gümüşhane’de ‘En iyi narkotik polisi: Anne’ kampanyası tanıtıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Sizler toplumun önde gelen insanlarısınız”

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ kampanyasının tanıtımı Gümüşhane’de gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcı kadınlara yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi.



“Sizler toplumumuzun önder insanlarısınız”

İl Emniyet Müdürü Celal Taşci ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek’in de hazır bulunduğu toplantıda uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütülmeye başlandığını belirten Vali Taşbilek, kadınlara “Sizler toplumumuzun önder insanlarısınız. Topyekün bütün Gümüşhane’ye nüfuz edecek olan sizlersiniz” diye seslendi.



“Gümüşhane Türkiye’de uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin en az olduğu illerden birisi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun direktifleriyle bütün ülkede ‘En iyi narkotik polisi: Anne’ sloganıyla çocukları uyuşturucu belasından kurtarmak için bir kampanya başlatıldığını hatırlatan Vali Taşbilek, “İlimiz Türkiye’de uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin en az olduğu illerden birisi. Bununla birlikte bütün insanlığın belası olan yavrularımızı, evlatlarımızı tuzağa düşüren uyuşturucu belasını ilimizde hiçbir çocuğumuza zarar getirmeksizin önleme noktasında sizlerle fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Anne çok önemli. Annelerimizin çocuklarımızın her anını kontrol eden, doğduğundan beri bütün özelliklerini en iyi bilen çok değerli varlıklarımız. Onların çocuklarını gözlemlemesi, çocukları üzerindeki davranış değişikliklerinin, psikolojik değişiklilerin ne manaya geldiğini takip etmesi çok daha önemli” dedi.



“Bütün annelerimize ulaşmak istiyoruz”

Annelerin toplumun önde gelen insanları olduğunun altını çizen Vali Taşbilek, “Sizler toplumun önde gelen insanlarısınız. Her mahallede bir ahbabınız, arkadaşınız, dostunuz söz konusu. Dalga dalga, aça aça bütün annelerimize ulaşmak istiyoruz. Bu toplantılar değişik yerlerde ve zamanlarda devam ettireceğiz. İstiyoruz ki ilimizde uyuşturucunun hiçbir etkisi kalmasın. Allah’a şükür belki Türkiye’nin en iyi noktasındaki illerinden birisiyiz. Çocuklarımız, ailelerimiz çok daha duyarlı ve dikkatli bu konuda. Bir çocuğumuz bile olumsuz davranışlar içerisine girmesin, bu işin ticaretinin peşinde koşan insanlık düşmanlarının eline düşmesin. Bu bir farkındalık meselesi. Biz farkında olursak bunlar olacak. Farkında olmadığımız takdirde maalesef çocuklarımızın bundan etkilenmesi söz konusu olabilir. Önleme noktasında hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bütün güvenlik birimlerimiz toplumun bu konuda emrinde” diye konuştu.



“En iyi narkotik polisi de anne, en iyi asayiş polisi de anne, en iyi öğretmen de anne”

Vali Taşbilek, önceki yıllarda okulların ve yurtların etrafında ilgisi olmayan bireylerin dolaşmasını yasakladıklarını da hatırlatarak, “Bu noktada değişik çalışmalarımız da var. Toplumumuzun gözbebeği evlatlarımızı en iyi şekilde nasıl koruyabilirize yönelik her türlü tedbirleri alıyoruz. Bizim tedbirlerimiz, çabalarımız ne kadar kuvvetli olursa olsun sizin çocuğunuzu takip etmeniz kadar kıymetli değil. Bundan dolayı en iyi narkotik polisi de anne, en iyi asayiş polisi de anne, en iyi öğretmen de anne. Annelerimiz çok kutsal” şeklinde konuştu.

Siyasi partilerin kadın kolları başkanları, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş sahibi kadınlar, dernek ve birlik temsilcisi kadınların katıldığı toplantıda yapılan sunumların ardından kadınların görüşleri alındı.

