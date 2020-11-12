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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de iki ayrı çöp evden 3 kamyon malzeme boşaltıldı

İHA

Gümüşhane’de iki ayrı çöp evden 3 kamyon malzeme boşaltıldı

Gümüşhane kent merkezinde belediye ekipleri 2 ayrı evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine inceleme yapan belediye ekipleri, Korona virüs salgınını da dikkate alarak halk sağlığı koşulları açısından uygun olmayan evlerin biran önce boşaltılması için ilgili kararı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle ilk olarak Hasanbey Mahallesi, Balerin Sokakta Sabire E.’nin kiracı olarak yalnız yaşadığı eve gelen Gümüşhane Belediyesi Zabıta ekipleri yaşlı kadını evden güçlükle ikna ederek çıkardı. Ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri evden 2 kamyon dolusu çöpü çıkararak iş makinesi marifetiyle kamyonlara doldurarak götürdü. Zaman zaman görevlilerle inatlaşan yaşlı kadına komşuları da tepki gösterdi. Benzin gibi yanıcı maddelerin çıktığı ev yaklaşık 2 saat süren çalışmayla boşaltıldı.
Hasanbey Mahallesi Karanfil sokakta yaşayan Şükran B.’nin evinde de çalışma yapan ekipler kapısının dahi güçlükle açıldığı evde ilk olarak dezenfeksiyon çalışması yaptı. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında belediye ekipleri buradan da bir kamyon dolusu malzeme çıkardı.
Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, halk sağlığına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Yaklaşık 1 ay önce vatandaşlarımızın iki evle ilgili şikayeti üzerine ekiplerimiz olay yerinde gelip kontrolleri yaptılar. Ardından ilgili kurumlarla gerekli yazışmalarımızı yaparak tutulan raporlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı alındı. Alınan karara istinaden de mahalle muhtarı ve kolluk güçleri nezaretinde evleri boşalttık. Balerin sokaktaki 100 metrekarelik evde yaklaşık 4 tonluk çöpü 2 kamyonla aldık. Karanfil sokaktaki evde de bir kamyon dolusu malzeme çıktı. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Yapılan çalışmalar sırasında evini çöplerle dolduran Sabire E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından ikna edilmeye çalışılsa da 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine kontrol amaçlı götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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